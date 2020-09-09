Мощное столкновение двух автомобилей заблокировало перекресток на Софийской
Вечернюю пробку в Купчино собрала серьезная авария с участием двух автомобилей. 26-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Об аварии на перекрестке улиц Софийской и Димитрова вечером 9 сентября «Фонтанке» сообщили читатели.
«На месте скорая, пожарная, движение затруднено», - уточнили они.
читательница «Фонтанки» Юлия
По данным «Фонтанки», в 20 часов 10 минут на перекрестке столкнулись «Фольксваген» и «Хендэ», который от удара получил ощутимые повреждения. Крепко досталось водителю. Его увезли в Александровскую больницу с многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой.