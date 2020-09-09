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09.09.2020 21:25
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Мощное столкновение двух автомобилей заблокировало перекресток на Софийской

Вечернюю пробку в Купчино собрала серьезная авария с участием двух автомобилей. 26-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об аварии на перекрестке улиц Софийской и Димитрова вечером 9 сентября «Фонтанке» сообщили читатели.

«На месте скорая, пожарная, движение затруднено», - уточнили они.

читательница «Фонтанки» Юлия

По данным «Фонтанки», в 20 часов 10 минут на перекрестке столкнулись «Фольксваген» и «Хендэ», который от удара получил ощутимые повреждения. Крепко досталось водителю. Его увезли в Александровскую больницу с многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Если эт черный Солярис то мое предположение сбылось...недавно там ехал он как то агрессивно всех резал..это с республики товарищ..так и думал что далеко он не уедет...)
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