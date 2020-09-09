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09.09.2020 19:29
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Росстат насчитал спад ВВП России во II квартале в 8%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) вечером 9 сентября отчиталась в том, что спад ВВП России, согласно первой оценке, составил во II квартале 2020 года 8% в годовом выражении, за первое полугодие — 3,4%.

«Объем ВВП России за II квартал 2020 г. составил в текущих ценах 23288,2 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2019 г. составил 92,0%, относительно I квартала 2020 г. — 98,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2020 г. по отношению ко II кварталу 2019 г. составил 95,9%», — сообщает ведомство. Предварительно Росстат оценивал спад ВВП России во II квартале в 8,5%, в I полугодии — в 3,6%.

За I полугодие объем ВВП оценивается в текущих ценах в 48,606 трлн рублей.

В Росстате отмечают, что уточнение индекса физического объема ВВП по сравнению с предварительной оценкой обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России.

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