Импорт легковых автомобилей в Россию за 2020 год упал в 1,5 раза

По итогам января — июля 2020 года, импорт легковых автомобилей в Россию сократился по сравнению с тем же периодом 2019 года в 1,5 раза. За семь месяцев было ввезено 111,2 тысячи машин.
По данным Федеральной таможенной службы, физические объемы импорта легковых автомобилей сократились на 35%, а грузовых автомобилей — на 37,2%. В денежном выражении импорт легковушек составил 2,537 миллиарда долларов, что меньше прошлогоднего в 1,8 раза, передает портал RNS. Импорт грузовых машин снизился в 1,6 раза, составив 10,2 тысячи штук на сумму 565,8 миллиона долларов.
Физические объемы экспорта легковых машин снизились на 43,4%, грузовых — на 16%. В количественном выражении для легковых автомобилей поставки снизились в 1,8 раза — до 36,6 тысячи машин на сумму 549,7 миллиона долларов. Грузовых было ввезено 6,4 тысячи автомобилей на сумму 166,2 миллиона долларов.