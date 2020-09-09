Импорт легковых автомобилей в Россию за 2020 год упал в 1,5 раза

По итогам января — июля 2020 года, импорт легковых автомобилей в Россию сократился по сравнению с тем же периодом 2019 года в 1,5 раза. За семь месяцев было ввезено 111,2 тысячи машин.



По данным Федеральной таможенной службы, физические объемы импорта легковых автомобилей сократились на 35%, а грузовых автомобилей — на 37,2%. В денежном выражении импорт легковушек составил 2,537 миллиарда долларов, что меньше прошлогоднего в 1,8 раза, передает портал RNS. Импорт грузовых машин снизился в 1,6 раза, составив 10,2 тысячи штук на сумму 565,8 миллиона долларов.