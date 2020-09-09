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09.09.2020 18:04
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Петербургского хоккеиста дисквалифицировали на 4 года за следы наркотиков в крови

Воспитанник петербургского хоккея Илья Алтыбармакян был дисквалифицирован за употребление запрещенные веществ. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ), в анализах 19-летнего хоккеиста были обнаружены следы наркотиков.

Положительную допинг-пробу Илья Алтыбармакян сдал в сезоне-2019/20, в котором выступал в составе молодежной команды СКА-1946. В ходе расследования игрок отказался от вскрытия допинг-пробы B. Федерация дисквалифицировала его на 4 года.

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