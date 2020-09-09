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09.09.2020 17:58
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Первая декада сентября в Петербурге завершится ливнями и штормовым ветром

Четверг в Петербурге станет опасным днём для прогулок. Городское управление МЧС и синоптики предупреждают 9 сентября — риск промокнуть под ливнем велик, но это не все сюрпризы, которые готовит погода.

Так, по прогнозам Северо-Западного гидрометцентра, 10 сентября в Петербурге ожидаются сильные дожди и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 12-градусной отметки, днём поднимутся лишь на два деления.

Сотрудники МЧС советуют горожанам не парковать машины под деревьями и ненадежными конструкциями. Пешеходам также стоит быть аккуратными, если непогода застанет их врасплох.

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