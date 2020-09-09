Комтранс Петербурга просит добавить на 2021 год 15 млрд рублей. Транспортной реформы в этой сумме не просматривается

Доппотребность комитета обсуждалась 9 сентября в последний день нулевых чтений бюджета. Как рассказали представители комтранса, 3,5 млрд рублей нужно дополнительно на субсидии перевозчикам: 690 млн — «Пассажиравтотрансу», 1,3 млрд — «Горэлектротрансу», 1,5 млрд — «Петербургскому метрополитену». Чиновники исходят из падения пассажиропотока, который восстановился примерно на 80%: на следующий год прогнозируют загруженность транспорта на 90% по сравнению с показателями 2019 года. Кроме того, растут расходы — в частности, на амортизацию и выплаты кредитов; остальные расходы не индексируются, в том числе зарплата.

В базовом варианте бюджета на 2021 год комитету по транспорту расписаны расходы в сумме 51,9 млрд. Ему нужно еще 14,7 млрд.

Примерно 355 млн рублей составляет доппотребность в рамках концессионнного соглашения на трамвайную сеть «Чижик» в Красногвардейском районе, где плановый пассажиропоток пока также не достигнут.

Что касается закупки нового подвижного состава, то в базовых объемах учтены только автобусы. К примеру, на закупку вагонов метро чиновники делают заявку по 6–7 млрд в год.

Ранее стало известно, что в транспортном и финансовом блоках обсуждается повышение цен на проезд: в частности, жетон может подорожать до 62 рублей, талон в автобусе — до 55, а поездки по «Подорожнику» — прибавить в цене 8%. Перед этим городские перевозчики сделали заявки по своим предполагаемым расходам на 2021 год, и они оказались на 9% выше, чем в 2020-м. В ходе разработки проекта бюджета чиновникам предстоит решить, какую часть этой необходимой выручки возьмет на себя казна, а какую — непосредственно пассажиры, оплачивающие проезд.