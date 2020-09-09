Электросамокаты опасны для белок, в ЦПКиО выросло число наездов на них
Петербургский зоолог Павел Глазков призывает уделить внимание безопасности животных в парках, открытых для велосипедов, электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности.
Это серьёзная проблема, говорит зоолог. Электросамокат развивает большую скорость и двигается бесшумно. А белки, живущие рядом с людьми, привыкают к скорости пешего человека. Это почти ручные животные, они бесстрашно бегают по дорожкам. Возможно, необходимо ограничивать скорость передвижения посетителей или ввести другие запреты.
Действительно, в ЦПКиО увеличилось число наездов велосипедистов и электросамокатчиков на людей и белок. Сейчас парк проводит опрос, запрещать эти средства транспорта или нет. По данным на 9 сентября, 42% проголосовали против запрета, 30% — «за», и 27% участников опроса считают, что достаточно запрета в выходные дни.
ДТП с электросамокатами участились и на улицах, в том числе серьёзные.
Животные становятся жертвами аварий, так как склонны не убегать с дороги, а затаиваться — пережидать, когда опасность минует, объясняет Павел Глазков. Например, во Всеволожске, где он живёт, особенно часто под колёсами машин гибнут молодые белки. Естественные враги белок — кошки, совы, ястребы-тетеревятники и вороны.
Белок, живущих в парках, надо подкармливать, особенно зимой, отмечает автор программы «Каждой твари по паре». Им можно давать сухофрукты, фундук, грецкие и кедровые орехи, семечки подсолнечника и тыквы и главное лакомство — сало без соли и перца. Нельзя их кормить сухариками, печеньем, чипсами, миндалём, арахисом. Гладить их не следует: белки — грызуны, и могут больно укусить.