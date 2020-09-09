Электросамокаты опасны для белок, в ЦПКиО выросло число наездов на них

Петербургский зоолог Павел Глазков призывает уделить внимание безопасности животных в парках, открытых для велосипедов, электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Это серьёзная проблема, говорит зоолог. Электросамокат развивает большую скорость и двигается бесшумно. А белки, живущие рядом с людьми, привыкают к скорости пешего человека. Это почти ручные животные, они бесстрашно бегают по дорожкам. Возможно, необходимо ограничивать скорость передвижения посетителей или ввести другие запреты.

Действительно, в ЦПКиО увеличилось число наездов велосипедистов и электросамокатчиков на людей и белок. Сейчас парк проводит опрос, запрещать эти средства транспорта или нет. По данным на 9 сентября, 42% проголосовали против запрета, 30% — «за», и 27% участников опроса считают, что достаточно запрета в выходные дни. ДТП с электросамокатами участились и на улицах, в том числе серьёзные.