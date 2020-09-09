Emirates возобновит полёты в Россию с 11 сентября

Национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Emirates 9 сентября анонсировала восстановление авиасообщения с Россией.

В пресс-службе перевозчика заявили, что полёты между Москвой и Дубаем будут возобновлены 11 сентября. Отправиться в ОАЭ можно будет из аэропорта Домодедово. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и субботам. Обслуживать маршрут будет большой лайнер Boeing 777–300ER.

С добавлением Москвы в сентябре глобальная сеть «Эмирейтс» охватит 85 городов, добавляют в компании.

