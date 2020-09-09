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09.09.2020 17:47
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Emirates возобновит полёты в Россию с 11 сентября

Национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Emirates 9 сентября анонсировала восстановление авиасообщения с Россией.

В пресс-службе перевозчика заявили, что полёты между Москвой и Дубаем будут возобновлены 11 сентября. Отправиться в ОАЭ можно будет из аэропорта Домодедово. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и субботам. Обслуживать маршрут будет большой лайнер Boeing 777–300ER.

С добавлением Москвы в сентябре глобальная сеть «Эмирейтс» охватит 85 городов, добавляют в компании.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем с 10 сентября.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа сняли ограничения на пересечение границы с Абхазией.

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Комментарии (1)

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