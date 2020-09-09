Дорожники полностью перекроют движение по внутреннему кольцу КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры ночью 10 сентября. Но продлится закрытие всего 15 минут.



Как сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 2:00 до 2:15 10 сентября на 25-м километре внутреннего кольца КАД будет полностью перекрыто движение транспорта в связи с установкой П-образной металлической опоры для размещения знаков переменной информации. Это необходимо для безопасности участников движения во время монтажа ригеля конструкции.