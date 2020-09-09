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09.09.2020 17:41
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Ночью на севере КАД перекроют внутреннее кольцо, чтобы поставить опору для знаков

Дорожники полностью перекроют движение по внутреннему кольцу КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры ночью 10 сентября. Но продлится закрытие всего 15 минут.

Как сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 2:00 до 2:15 10 сентября на 25-м километре внутреннего кольца КАД будет полностью перекрыто движение транспорта в связи с установкой П-образной металлической опоры для размещения знаков переменной информации. Это необходимо для безопасности участников движения во время монтажа ригеля конструкции.

Чтобы избежать пробок, работы с полным перекрытием дороги будут вестись ночью, в часы минимальной интенсивности движения. Монтаж выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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