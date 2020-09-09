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09.09.2020 17:17
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УНИКС тоже снялся с Кубка Невы из-за COVID-19

Баскетбольный клуб УНИКС не сможет принять участие в предсезонном турнире Кубок Невы, сообщает 9 сентября пресс-служба Единой лиги ВТБ. В день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на COVID-19 у нескольких игроков команды.

Накануне с турнира по той же причине вынужден был сняться ПБК «Локомотив-Кубань». Его заменил «Автодор». Помимо клуба из Саратова в турнире примут участие петербургский «Зенит» и ЦСКА. Заменит ли кто-то УНИКС, пока неизвестно.

Кубок Невы должен пройти с 10 по 11 сентября в Санкт-Петербурге.

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