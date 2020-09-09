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09.09.2020 17:06
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Лукашенко сменил генпрокурора Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить генеральным прокурором республики Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, сообщает сайт пресс-службы главы государства 9 сентября.

«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — приводит портал слова главы государства.

По словам Лукашенко, Александр Конюк, занимавший должность генпрокурора республики на протяжении девяти лет, выразил желание «поработать на дипломатической службе».

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Охрана начинает уставать.
Mozg
Подчинённые начинают открещиваться от диктатора....
kоt-obormot
Табакерка все ближе и ближе...
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