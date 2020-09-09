Лукашенко сменил генпрокурора Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить генеральным прокурором республики Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, сообщает сайт пресс-службы главы государства 9 сентября.
«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — приводит портал слова главы государства.
По словам Лукашенко, Александр Конюк, занимавший должность генпрокурора республики на протяжении девяти лет, выразил желание «поработать на дипломатической службе».