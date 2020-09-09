Власти Германии: Информация для прояснения произошедшего с Навальным есть у Москвы, а не у нас
Та информация, которая бы прояснила детали произошедшего с оппозиционером и главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, находится в ведении Кремля. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Так Берлин отреагировал на резкие слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что ответы Германии на официальные запросы по состоянию здоровья и результаты анализов Навального носят «неприемлемый тон».
«Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии. Поэтому Россия должна дать разъяснения по этому делу», — прокомментировала ситуацию 9 сентября Фиц (цитата по РИА Новости).
По словам Лаврова, минобороны Германии, в институте которого исследовали найденное отравляющее вещество, отказалось делиться сведениями об анализах Навального, чтобы не дать России представление о возможностях лабораторий бундесвера.
Также Берлин заявил, что обмен информацией будет осуществляться в рамках Организации по запрещению химического оружия.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.