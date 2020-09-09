Власти Германии: Информация для прояснения произошедшего с Навальным есть у Москвы, а не у нас

Та информация, которая бы прояснила детали произошедшего с оппозиционером и главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, находится в ведении Кремля. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Так Берлин отреагировал на резкие слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что ответы Германии на официальные запросы по состоянию здоровья и результаты анализов Навального носят «неприемлемый тон».

«Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии. Поэтому Россия должна дать разъяснения по этому делу», — прокомментировала ситуацию 9 сентября Фиц (цитата по РИА Новости).