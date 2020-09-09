В Выборгском районе Петербурга появится новое общественное пространство

Новое общественное и культурное пространство появится на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе Петербурга. Оно расположится как непосредственно в здании отеля We&I by Vertical, так и на открытой прилегающей к нему территории.

Как сообщили создатели проекта, управляющая компания Becar, новое пространство должно стать местом притяжения Выборгского района. В планах — проведение лекций, организация образовательных программ, фестивалей современного искусства, дизайн-маркетов, кинопоказов, выставок и арт-резиденции для молодых художников. На площадке рядом со зданием будут организованы спортивная и стрит-арт-зоны, будут проходить ярмарки и вечеринки на открытом воздухе.