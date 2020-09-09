Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Белоруссии. Она стала первой фигуранткой «дела о Координационном совете»
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова стала первой подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак.
«Статус у нее — подозреваемой», — сказала юрист. Она уточнила, что ее клиентку задержали по так называемому «делу Координационного совета», на сколько — пока неизвестно.
Генпрокуратура Белоруссии 20 августа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти после создания Координационного совета белорусской оппозиции. В конце августа Колесникову вызывали на допрос в СК в качестве свидетеля по этому делу.
В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неведомом направлении. Позже Мария нашлась на границе Белоруссии с Украиной. По версии погранкомитета республики, она пыталась незаконно покинуть страну вместе с оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Однако, по данным украинской стороны, Колесникову вместе с другими членами Координационного совета пытались насильно выдворить из страны, но женщина порвала на границе свой паспорт. После этого одного из лидеров белорусской оппозиции задержали и доставили в СИЗО.