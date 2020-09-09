Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Белоруссии. Она стала первой фигуранткой «дела о Координационном совете»

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова стала первой подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак.



«Статус у нее — подозреваемой», — сказала юрист. Она уточнила, что ее клиентку задержали по так называемому «делу Координационного совета», на сколько — пока неизвестно.

Генпрокуратура Белоруссии 20 августа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти после создания Координационного совета белорусской оппозиции. В конце августа Колесникову вызывали на допрос в СК в качестве свидетеля по этому делу.