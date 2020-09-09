США на треть сокращают контингент в Ираке. Трамп пообещал избавить Америку от «бесконечных войн»
Глава Центрального командования США анонсировал вывод войск из Ирака.
«Присутствие войск США в Ираке уменьшится с 5200 до 3000 человек», — цитирует https://www.dailymail.co.uk/news/article-8713809/Trump-pulls-two-thousand-troops-Iraq-plans-drawdown-Afghanistan.html 9 сентября заявление главы Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи Daily Mail.
По его словам, нахождение американских военных в Ираке необходимо для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что полный вывод войск США произойдет только после того, как «миссия будет завершена».
Дональд Трамп заявил накануне, что пора избавить Америку от «бесконечных войн». Американские военные также собираются сократить контингент в Афганистане.