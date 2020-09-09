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09.09.2020 15:35
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Метрополитен будет перенимать опыт экономии у Водоканала. Это совпало с разработкой новых тарифов

Представители ГУП «Петербургский метрополитен» проведут встречу с «Водоканалом Санкт-Петербурга», чтобы ознакомиться с его опытом сокращения издержек и тарифов. Ранее стало известно об обсуждаемом росте цен на проезд.

По данным «Фонтанки», договоренности предшествовало обсуждение будущих тарифов на проезд в рамках нулевых чтений бюджета. В Водоканале подтвердили, что руководители предприятий и их заместители связались между собой, после чего ГУП назначил встречу, на которой поделится данными о своем финансовом оздоровлении. В подземке рассказали об «обмене опытом».

Ранее стало известно, что в транспортном и финансовом блоках обсуждается повышение цен на проезд: в частности, жетон может подорожать до 62 рублей, талон в автобусе — до 55, а поездки по «Подорожнику» прибавить в цене 8%. Перед этим городские перевозчики сделали заявки по своим предполагаемым расходам на 2021 год, и они оказались на 9% выше, чем в 2020-м. В ходе разработки проекта бюджета чиновникам предстоит решить, какую часть этой необходимой выручки возьмет на себя казна, а какую — непосредственно пассажиры, оплачивающие проезд .

Напомним, Водоканал с 2019 года начал политику сокращения избыточных расходов. В частности, со скандалом и судебными разбирательствами был расторгнут контракт с многолетним поставщиком электроэнергии для предприятия — компанией «Развитие и инвестиции», было исключено избыточное страхование. По данным самого ГУП, это позволило экономить около 3 млрд в год. В итоге с 1 июля прошлого года существенно снизился темп роста ранее утвержденных тарифов на водоснабжение и водоотведение: для населения он составил 3,2%, для прочих потребителей — 3,7% (хотя изначально планировалось 10% и 12% соответственно). С 1 июля 2020-го тарифы выросли на 2,8% и 3%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Печенеги и половцы
Сделать все население СПб - исполнителями услуг метрополитена и списывать за проезд со всех жителей, а че водоканалу можно ведь
Печенеги и половцы
Заходишь в вагон, а там раки едут, тестируют
Evil_Dogooder
Метрополитен, держи-ка идею на миллион: уволить две трети лоботрясов на входе, а остальных заставить для досмотра отбирать реально крайне подозрительных личностей, и не тратить время на обычных людей и набивку плана. А то что-то надоело с каждой поездки покупать хлеб с маслом щупальщикам студентов и интеллигентов.
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