FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 15:16
6
Печать

В Екатеринбурге суд приговорил участников «банды АУЕ». Это первый приговор после запрета движения в России

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 9 сентября вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также их друга Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ.

Суд установил, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, будучи адептом движения «Арестантское уголовное единство», пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, находился в Оренбурге. Там он вместе со знакомым организовал экстремистское сообщество под названием АУЕ. В состав позднее вошли супруга Бабарика и Зуев.

С ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в Сети около 30 тысяч материалов, некоторые из которых содержали в себе призывы к экстремистской деятельности. В начале марта 2017 года супруга основателя добровольно вступила в АУЕ. Она распространяла мерч с символикой движения, развивала интернет-сообщества. Наталья оказалась менее плодовитой и успела разместить в Интернете около 2 тысяч постов. Зуев же активно занимался продажей предметов с фирменной символикой АУЕ. Продал на сумму не менее 80 тыс. рублей. Бабарика — на сумму не менее 30 тысяч рублей. Так называемую «банду АУЕ» задержали весной 2018 года.

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Зуеву — в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы, Наталье Бабарика в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Осужденным также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов — Николаю Бабарике на 4 года, Зуеву и Наталье Бабарика на 3 года.

17 августа движение АУЕ в России по просьбе Генпрокуратуры приравняли к экстремистам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

RemyMartin
Так это блохеры. Я то думал реальных гопников наловили.
210207383
Пацаны к успеху шли..
efela
Как это - в 2020 запретили, а судят за 2011 - 2018?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний