В Екатеринбурге суд приговорил участников «банды АУЕ». Это первый приговор после запрета движения в России
Екатеринбургский гарнизонный военный суд 9 сентября вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также их друга Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ.
Суд установил, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, будучи адептом движения «Арестантское уголовное единство», пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, находился в Оренбурге. Там он вместе со знакомым организовал экстремистское сообщество под названием АУЕ. В состав позднее вошли супруга Бабарика и Зуев.
С ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в Сети около 30 тысяч материалов, некоторые из которых содержали в себе призывы к экстремистской деятельности. В начале марта 2017 года супруга основателя добровольно вступила в АУЕ. Она распространяла мерч с символикой движения, развивала интернет-сообщества. Наталья оказалась менее плодовитой и успела разместить в Интернете около 2 тысяч постов. Зуев же активно занимался продажей предметов с фирменной символикой АУЕ. Продал на сумму не менее 80 тыс. рублей. Бабарика — на сумму не менее 30 тысяч рублей. Так называемую «банду АУЕ» задержали весной 2018 года.
Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Зуеву — в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы, Наталье Бабарика в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Осужденным также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов — Николаю Бабарике на 4 года, Зуеву и Наталье Бабарика на 3 года.
17 августа движение АУЕ в России по просьбе Генпрокуратуры приравняли к экстремистам.