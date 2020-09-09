В Екатеринбурге суд приговорил участников «банды АУЕ». Это первый приговор после запрета движения в России

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 9 сентября вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также их друга Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ.



Суд установил, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, будучи адептом движения «Арестантское уголовное единство», пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, находился в Оренбурге. Там он вместе со знакомым организовал экстремистское сообщество под названием АУЕ. В состав позднее вошли супруга Бабарика и Зуев.

