Болгария готова принимать российских туристов «максимально скоро»

Министр туризма Болгарии Марияна Николова рассказала о скором снятии коронавирусных ограничений для туристов из России.

«Мы намерены возобновить турпоток из России. Я верю, что это произойдет максимально скоро. <...> Консульство Болгарии готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз сразу же после решения по открытию границ с Россией», — цитирует 9 сентября заявление Николовой АТОР.

Она напомнила, что Болгария начала снимать коронавирусные ограничения еще летом. Так, в июне для жителей почти всех европейских стран был отменен карантин, отрицательный тест на COVID-19 не требовался.