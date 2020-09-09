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09.09.2020 14:56
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Болгария готова принимать российских туристов «максимально скоро»

Министр туризма Болгарии Марияна Николова рассказала о скором снятии коронавирусных ограничений для туристов из России.

«Мы намерены возобновить турпоток из России. Я верю, что это произойдет максимально скоро. <...> Консульство Болгарии готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз сразу же после решения по открытию границ с Россией», — цитирует 9 сентября заявление Николовой АТОР.

Она напомнила, что Болгария начала снимать коронавирусные ограничения еще летом. Так, в июне для жителей почти всех европейских стран был отменен карантин, отрицательный тест на COVID-19 не требовался.

Николова уверена, что сейчас есть основания для возобновления пассажирского авиасообщения между Болгарией и Россией.

С начала пандемии в Болгарии выявили 17 313 заболевших коронавирусом.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа сняли ограничения на пересечение границы с Абхазией.

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Оголодали,лже-братушки
260843741
Я вообще не понимаю смысла куда-то в этом году ездить. Очень хочется, но предпочитаем пересидеть.
DEMOMON
Ну и кому нужна будет эта Болгария в октябре? Это далеко не Дубаи и даже не Турция.
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