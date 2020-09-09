Болгария готова принимать российских туристов «максимально скоро»

Министр туризма Болгарии Марияна Николова рассказала о скором снятии коронавирусных ограничений для туристов из России.
«Мы намерены возобновить турпоток из России. Я верю, что это произойдет максимально скоро. <...> Консульство Болгарии готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз сразу же после решения по открытию границ с Россией», — цитирует 9 сентября заявление Николовой АТОР.
Она напомнила, что Болгария начала снимать коронавирусные ограничения еще летом. Так, в июне для жителей почти всех европейских стран был отменен карантин, отрицательный тест на COVID-19 не требовался.
Николова уверена, что сейчас есть основания для возобновления пассажирского авиасообщения между Болгарией и Россией.
С начала пандемии в Болгарии выявили 17 313 заболевших коронавирусом.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа сняли ограничения на пересечение границы с Абхазией.