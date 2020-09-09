Песков рассказал об «откате рубля». Российская валюта укрепилась на бирже
Пресс-секретарь российского президента заявил, что рубль практически всегда усиливался после падения.
«Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад — я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно», — цитирует 9 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, в данный момент мировая экономическая конъюнктура нестабильна, что сказывается и на России. При этом пресс-секретарь президента РФ уверен, что «российская экономика захеджирована от рисков» из-за политики властей.
Рубль после ослабления к евро и доллару начал укреплять свои позиции на бирже. Так, 9 сентября европейская валюта потеряла более 50 копеек и торгуется сегодня за 89,3. Доллар, в свою очередь, упал на 30 копеек, до 75,9 рубля.