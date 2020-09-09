Песков рассказал об «откате рубля». Российская валюта укрепилась на бирже

Пресс-секретарь российского президента заявил, что рубль практически всегда усиливался после падения.

«Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад — я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно», — цитирует 9 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в данный момент мировая экономическая конъюнктура нестабильна, что сказывается и на России. При этом пресс-секретарь президента РФ уверен, что «российская экономика захеджирована от рисков» из-за политики властей.