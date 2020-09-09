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09.09.2020 13:58
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Песков рассказал об «откате рубля». Российская валюта укрепилась на бирже

Пресс-секретарь российского президента заявил, что рубль практически всегда усиливался после падения.

«Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад — я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно», — цитирует 9 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в данный момент мировая экономическая конъюнктура нестабильна, что сказывается и на России. При этом пресс-секретарь президента РФ уверен, что «российская экономика захеджирована от рисков» из-за политики властей.

Рубль после ослабления к евро и доллару начал укреплять свои позиции на бирже. Так, 9 сентября европейская валюта потеряла более 50 копеек и торгуется сегодня за 89,3. Доллар, в свою очередь, упал на 30 копеек, до 75,9 рубля.

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Комментарии (1)

sha_5e4d8c662c249
Согласен. Охрененный. С 62 до 76. Про 30 уже забыли.
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