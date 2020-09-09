Марию Колесникову нашли в столичном СИЗО. Причины ее ареста пока не названы

Член Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова сейчас находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского. Об этом 8 сентября сообщает TUT.BY со ссылкой на ее отца Александра Колесникова.



«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал изданию отец Колесниковой. Причина ее ареста не уточняется.

7 сентября местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы республики начали проверку по факту исчезновения одного из лидеров оппозиции. Позже Мария нашлась на границе Белоруссии с Украиной. В СМИ появилась информация, что она пыталась незаконно покинуть страну вместе с оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Эту версию прессе подтвердили в погранкомитете Белоруссии.