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09.09.2020 13:43
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Видеозапись разоблачила абхазский «Лексус». Перед вылетом в столб он несся по запретной полосе

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с врезавшимся в столб на Невском проспекте утром 9 сентября автомобилем «Лексус». Женщине-водителю будет непросто объяснить свои маневры сотрудникам ГАИ.

Перед ДТП «Лексус» с абхазскими номерами двигался мимо дома 37 по Невскому проспекту на высокой скорости. Водительница мчала по полосе, предназначенной для общественного транспорта. «Мазда» поворачивала вправо со следующей полосы и пересекла траекторию «Лексуса».

«Фонтанка.ру»

«Лексус» после касания отбросило в столб. В машине находился ребенок. Пострадавших в аварии нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

***_555
Кто бы сомневался. Водятлы из псевдостран все такие.
DEMOMON
Выдворить! Немедленно!
мухомор
В любом случае водитель Мазды не прав, игнорируя зеркала. Там мог быть и не Лексус, а автобус.
Лексусу 3 тысячи штрафа могут выписать по видео.
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