Видеозапись разоблачила абхазский «Лексус». Перед вылетом в столб он несся по запретной полосе
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с врезавшимся в столб на Невском проспекте утром 9 сентября автомобилем «Лексус». Женщине-водителю будет непросто объяснить свои маневры сотрудникам ГАИ.
Перед ДТП «Лексус» с абхазскими номерами двигался мимо дома 37 по Невскому проспекту на высокой скорости. Водительница мчала по полосе, предназначенной для общественного транспорта. «Мазда» поворачивала вправо со следующей полосы и пересекла траекторию «Лексуса».
«Фонтанка.ру»
«Лексус» после касания отбросило в столб. В машине находился ребенок. Пострадавших в аварии нет.