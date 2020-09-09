В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с врезавшимся в столб на Невском проспекте утром 9 сентября автомобилем «Лексус». Женщине-водителю будет непросто объяснить свои маневры сотрудникам ГАИ.

Перед ДТП «Лексус» с абхазскими номерами двигался мимо дома 37 по Невскому проспекту на высокой скорости. Водительница мчала по полосе, предназначенной для общественного транспорта. «Мазда» поворачивала вправо со следующей полосы и пересекла траекторию «Лексуса».