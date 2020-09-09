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09.09.2020 13:37
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Правительство РФ добавит «детские» деньги к пособию по безработице

Кабинет министров принял решение о выплатах безработным россиянам с детьми. Об этом сообщает сайт «стопкоронавирус.рф» 9 сентября.

Из бюджета для поддержания оказавшихся в период пандемии или до нее без работы россиянам будут выделены 8,5 миллиарда рублей.

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Выплаты, как подсчитали чиновники, получат порядка 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей. Указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, президент Владимир Путин подписал 23 июня. Эти выплаты будут начислены в июле автоматически тем гражданам, которые уже подавали заявления на аналогичную финансовую помощь в июне. Родители, не успевшие оформить пособие, должны подать заявление до 1 октября, и выплаты за июнь — июль им придут одной суммой.

В начале лета 2020 года президент Путин заявил о а поддержке всех российских семей с детьми. Указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, президент подписал 23 июня. Выплаты начислялись автоматически тем гражданам, которые уже подавали заявления на аналогичную финансовую помощь в июне. Родители, не успевшие оформить пособие, должны подать заявление до 1 октября, и выплаты за июнь — июль им придут одной суммой. Речь шла о сумме в 10 тысяч рублей.

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