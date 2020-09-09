Знамя убранной балки на юге Петербурга подхватил ограничитель на севере. Водитель мусоровоза утром 9 сентября на практике проверил, что теперь там не пройдет.



ДТП произошло в 9:21 около гипермаркета «Лента» на Парашютной улице, 60, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Водитель мусоровоза попытался проехать под ограничивающей высоту балкой, а в результате помял ее, не поместившись.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора ехавшего следом автомобиля. Встречной «Шкоде» явно повезло, что водитель мусоровоза плавно переезжал «лежачего полицейского» и лишь боднул балку, а не снес.