FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 13:31
0
Печать

Мусоровоз проверил на прочность ограничитель высоты у «Ленты» на Парашютной

Знамя убранной балки на юге Петербурга подхватил ограничитель на севере. Водитель мусоровоза утром 9 сентября на практике проверил, что теперь там не пройдет.

ДТП произошло в 9:21 около гипермаркета «Лента» на Парашютной улице, 60, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Водитель мусоровоза попытался проехать под ограничивающей высоту балкой, а в результате помял ее, не поместившись.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора ехавшего следом автомобиля. Встречной «Шкоде» явно повезло, что водитель мусоровоза плавно переезжал «лежачего полицейского» и лишь боднул балку, а не снес.

«Там этот ограничитель не так давно повесили, он, наверное, не в курсе был, когда поворачивал на парковку», — отметил в комментариях участник группы Андрей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний