Менял машины и квартиры в Москве. СК рассказал, за что взяли замминистра энергетики Тихонова

Все указанные лица задержаны, им предъявлено обвинение.

По версии следствия, вместе с советником Романом Рыжковым, а также вице-президентами АО «Ланит» Владимиром Макаровым и Виктором Серебряковым он, будучи еще директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго похитил не менее 603 млн рублей.

Мошенничество группой лиц либо в особо крупном размере инкриминируется заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, которого вчера задержали в Москве. Об этом 9 сентября сообщает Следственный комитет.

При этом, как отмечает СК, Тихонов попытался скрыться. Он использовал разные способы конспирации, чтобы избежать встречи со следователями и сотрудниками ФСБ: менял используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы.



В результате замминистра нашли при производстве обыска в его квартире.



По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.



Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

