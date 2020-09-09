Менял машины и квартиры в Москве. СК рассказал, за что взяли замминистра энергетики Тихонова
Мошенничество группой лиц либо в особо крупном размере инкриминируется заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, которого вчера задержали в Москве. Об этом 9 сентября сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, вместе с советником Романом Рыжковым, а также вице-президентами АО «Ланит» Владимиром Макаровым и Виктором Серебряковым он, будучи еще директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго похитил не менее 603 млн рублей.
Все указанные лица задержаны, им предъявлено обвинение.
При этом, как отмечает СК, Тихонов попытался скрыться. Он использовал разные способы конспирации, чтобы избежать встречи со следователями и сотрудниками ФСБ: менял используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы.
В результате замминистра нашли при производстве обыска в его квартире.
По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.