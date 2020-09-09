ЦСКА отказался продавать «Зениту» Влашича за 25 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» предпринил неудачную попытку купить у ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича. Как пишет «Спорт-Экспресс» в среду, 9 сентября, петербуржцы предлагали за 22-летнего игрока 25 млн евро.
Самому игроку сине-бело-голубые готовы были дать контракт с зарплатой 4,5 миллиона. Однако руководству ЦСКА удалось уговорить Влашича остаться. Ранее сообщалось, что к Влашичу проявляют интерес многие европейские команды. В их числе — «Аталанта», куда ранее перешел российский футболист Алексей Миранчук.
Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году на правах аренды из «Эвертона». В 2019-м армейцы выкупили его у англичан за рекордные для себя 15,7 миллиона евро. В 73 матчах за ЦСКА Влашич забил 24 мяча и отдал 22 голевые передачи.