Алкохардкор возвращается — The Hatters сыграют первый концерт после самоизоляции
The Hatters, они же «Шляпники», всей своей огромной командой выходят из коронавирусного застоя — Юрий Музыченко и компания дадут концерт 19 сентября в «Севкабель Порт» (16+).
Для петербургских поклонников концерт обещает стать большим событием — «Шляпники» не появлялись на родных сценах 9 месяцев, а также не баловали фанатов новинками. Единственным примечательным событием стал инструментальный альбом-саундтрек к спектаклю Bathroom, главную и единственную роль в котором играет Анна Музыченко — супруга Юрия и бэк-вокалистка группы. Но едва ли этот релиз можно отнести к тому творчеству «Шляпников», которое мы знаем и любим, так что за период самоизоляции не было ни новых песен, ни клипов, но фронтмен Юрий Музыченко регулярно появлялся на различных Youtube-шоу. Хоть какая-то радость для фанатов.
После Петербурга исполнители «русско-цыганского уличного народного алкохардкора на душевных инструментах» отправятся в большой тур, так что концерт в родном городе станет для музыкантов в каком-то смысле определяющим, а поклонникам покажет, не утратили ли артисты былой прыти, сидя по домам (спойлер — конечно же, нет).
The Hatters — российская джипси-фолк-рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Лидер коллектива — актер театра «Лицедеи» Юрий Музыченко. «Шляпники» являются частью Little Big Family, куда входят также Little Big, Tatarka, Liser и другие музыканты.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»