Алкохардкор возвращается — The Hatters сыграют первый концерт после самоизоляции

The Hatters, они же «Шляпники», всей своей огромной командой выходят из коронавирусного застоя — Юрий Музыченко и компания дадут концерт 19 сентября в «Севкабель Порт» (16+).

The Hatters — российская джипси-фолк-рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Лидер коллектива — актер театра «Лицедеи» Юрий Музыченко. «Шляпники» являются частью Little Big Family, куда входят также Little Big, Tatarka, Liser и другие музыканты.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»