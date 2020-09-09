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09.09.2020 13:03
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Путин в декабре проведет ежегодную пресс-конференцию «в живом формате»

Пресс-секретарь российского президента сообщил о планируемой пресс-конференции Владимира Путина и формате, в котором она пройдет.

«Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно», — цитирует 9 сентября заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, мероприятие пройдет во второй половине декабря.

Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2020-м пройдет уже 16-е по счету мероприятие.

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Комментарии (2)

lamer
Интересно, какой вопрос задаст Виктор Смирнов из 47news?
hal9000
Путин в декабре...Ленин в Октябре...
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