ДК Лурье приглашает в ледниковый период, к зубрам

Больше нет в Европе диких быков. Только зубр остался. Мадам, Манану, Березку, Мишку и других зубров и зубробизонов, обитателей зубровника в Токсове, навестим 13 сентября вместе с биологом Иваном Квасовым. 9+

Зубр — самое большое сухопутное млекопитающее на территории Европы, но по сравнению со своими предками еще столетней давности он стал более компактным. «Бык с лошадиной гривой» и с такими короткими рогами, что в бою они бесполезны. И поэтому зубр не сражается, а «убегает от каждой угрозы и оставляет за собой на протяжении полумили след из фекалий, которые при прикосновении обжигают преследователя как огонь». Вот примерно так поэтически описал зубра древний римлянин писатель Плиний Старший. Мягко говоря, это оговор. Трусливых животных не доставляли бы в Рим на бои гладиаторов.

Зубры жили еще 2 млн лет назад, на них охотились еще древние люди, но добивали их наши современники в ХХ веке. Впрочем, пытаются возродить тоже наши современники — и в Беловежской пуще и у нас, в Токсове. Говорят, от всех живущих сейчас зубров можно провести линию к дюжине особей, живших когда-то в заповедниках и зоопарках.



Проведаем потомков очевидцев ледникового периода и куда более древних времен. Поговорим с биологом Квасовым о том, что было на месте Петербурга этак сто тысяч лет назад, что такое мамонтовая степь и насколько удачны попытки ее возродить. 13 сентября, в 12.00, до зубровника едем на автобусе (можно и на машине) — подробности по ссылке.



Александра Шеромова

