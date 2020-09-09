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09.09.2020 12:46
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«Забастовка» грузовиков: на Глухоозерском контейнер сбежал с прицепа, на Шафировском лег фургон

Утро 9 сентября, отметившееся в Петербурге улетавшими с дорог автомобилями, продолжается ДТП с грузовиками. Один решил прилечь в Красногвардейском районе города, другой потерял груз в Невском.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Глухоозёрском шоссе, после железнодорожного моста, с прицепа контейнеровоза свалился контейнер. ЧП перегородило крайний правый ряд, но пробки, по данным «Яндекса», не наблюдается.

Ранее на Шафировском проспекте, тоже в крайнем правом ряду, опрокинулся набок грузовой фургон, рассказали в группе. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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