Утро 9 сентября, отметившееся в Петербурге улетавшими с дорог автомобилями, продолжается ДТП с грузовиками. Один решил прилечь в Красногвардейском районе города, другой потерял груз в Невском.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Глухоозёрском шоссе, после железнодорожного моста, с прицепа контейнеровоза свалился контейнер. ЧП перегородило крайний правый ряд, но пробки, по данным «Яндекса», не наблюдается.