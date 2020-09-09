Роналду: Играть без фанатов — словно сходить в цирк и не увидеть клоунов
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал неоднозначное заявление по поводу пустых трибун на матчах. Об этом пишет Record в среду, 9 сентября:
«Мне нравится свист трибун, это меня заводит, но здоровье превыше всего. Если Всемирная организация здравоохранения говорит, что условия небезопасны, то вопрос закрыт. Самое главное — это люди. Но играть без фанатов — словно сходить в цирк и не увидеть клоунов, словно выйти в сад и не найти цветов».
Накануне Роналду принес победу сборной Португалии в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций против Швеции (2:0), забив два гола.
Все матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводятся без зрителей. Ожидается, что 24 сентября состоится Суперкубок УЕФА с участием «Баварии» и «Севильи», который станет первым пробным матчем, куда пустят 30% зрителей от вместимости стадиона.