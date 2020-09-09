FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 12:56
5
Печать

Роналду: Играть без фанатов — словно сходить в цирк и не увидеть клоунов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал неоднозначное заявление по поводу пустых трибун на матчах. Об этом пишет Record в среду, 9 сентября:

«Мне нравится свист трибун, это меня заводит, но здоровье превыше всего. Если Всемирная организация здравоохранения говорит, что условия небезопасны, то вопрос закрыт. Самое главное — это люди. Но играть без фанатов — словно сходить в цирк и не увидеть клоунов, словно выйти в сад и не найти цветов».

Накануне Роналду принес победу сборной Португалии в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций против Швеции (2:0), забив два гола.

Все матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводятся без зрителей. Ожидается, что 24 сентября состоится Суперкубок УЕФА с участием «Баварии» и «Севильи», который станет первым пробным матчем, куда пустят 30% зрителей от вместимости стадиона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Cashmare
"Clown? I hate clowns!" (ц) трудный ребенок
hal9000
Не ну португальцев посмотреть вопросов нет..а на наш футбол ходить..это действительно как клоун там сидеть..потому что игры нету вообще..от слова совсем...
260569221
То есть для него, фанаты- это клоуны??
Или футболеры, получающие баснословные деньги- клоуны???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний