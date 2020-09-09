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09.09.2020 12:21
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«Не очень приятно, если танки под Смоленском». Лукашенко предсказал реакцию России после возможного вступления Белоруссии в НАТО

Александр Лукашенко опроверг возможность выхода Белоруссии из Организации Договора о коллективной безопасности.

«Россия этому категорически воспрепятствует [выходу из ОДКБ]. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий — столкновения между Россией и блоком НАТО», — заявил 8 сентября Лукашенко в интервью российским СМИ.

По его словам, Россия отреагирует на вступление Белоруссии в НАТО, так как «не очень приятно, если танки под Смоленском». Лукашенко уверен, что самой Белоруссии менять ситуацию также невыгодно. «Выход из ОДКБ — это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение», — отметил белорусский президент.

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Комментарии (5)

AVasil
"Манилов был голубым мечтателем..."
COVID-2036
всё к прошлым войнам готовятся... танки под Смоленском, полундра, перебросить войска Дальневосточного округа в подкрепление войскам 2-ого Белорусского фронта.
***_555
Танки есть "под Псковом". И чё?
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