«Не очень приятно, если танки под Смоленском». Лукашенко предсказал реакцию России после возможного вступления Белоруссии в НАТО

Александр Лукашенко опроверг возможность выхода Белоруссии из Организации Договора о коллективной безопасности.

«Россия этому категорически воспрепятствует [выходу из ОДКБ]. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий — столкновения между Россией и блоком НАТО», — заявил 8 сентября Лукашенко в интервью российским СМИ.

По его словам, Россия отреагирует на вступление Белоруссии в НАТО, так как «не очень приятно, если танки под Смоленском». Лукашенко уверен, что самой Белоруссии менять ситуацию также невыгодно. «Выход из ОДКБ — это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение», — отметил белорусский президент.