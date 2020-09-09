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09.09.2020 10:35
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В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. В городе уже 218 новых случаев за день

В Петербурге который день подряд увеличивается число заболевших коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, по состоянию на 9 сентября в городе выявили 218 новых случаев.

Новые случаи коронавируса за прошедший день зафиксировали во всех российских регионах, кроме Севастополя и Чукотки. Заболевших начитали 5 218. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 642, а вторую строчку занимает Петербург.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за сутки на коронавирус проверили 18 785 горожан. Медицинское наблюдение все еще требуется для 317. Общее число заболевших в городе — 38 436.

С начала пандемии в России выявили 1 041 007 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире. На первом месте по числу заболевших остается Америка (6,3 миллиона случаев), за ней идет Индия (почти 4,4 миллиона) и Бразилия (4,2 миллиона). Большинство заразившихся россиян (856 458) смогли вылечиться от COVID-19, а для 18 135 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (2)

193121
Больше тестов - больше положительных результатов. Ничего удивительного.
Павелко Алексей
Границы закрыть -хватит уже коронавирус нам привозить.Одни отдыхают, а другие потом будут вынуждены предприятия закрывать
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