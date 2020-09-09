В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. В городе уже 218 новых случаев за день
В Петербурге который день подряд увеличивается число заболевших коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, по состоянию на 9 сентября в городе выявили 218 новых случаев.
Новые случаи коронавируса за прошедший день зафиксировали во всех российских регионах, кроме Севастополя и Чукотки. Заболевших начитали 5 218. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 642, а вторую строчку занимает Петербург.
В петербургском оперативном штабе уточнили, что за сутки на коронавирус проверили 18 785 горожан. Медицинское наблюдение все еще требуется для 317. Общее число заболевших в городе — 38 436.
С начала пандемии в России выявили 1 041 007 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире. На первом месте по числу заболевших остается Америка (6,3 миллиона случаев), за ней идет Индия (почти 4,4 миллиона) и Бразилия (4,2 миллиона). Большинство заразившихся россиян (856 458) смогли вылечиться от COVID-19, а для 18 135 он закончился летальным исходом.