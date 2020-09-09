Треть россиян видят ухудшение отношений Белоруссии и России, но хотят объединения двух стран
Каждый третий гражданин РФ констатирует ухудшение отношений между Белоруссией и Россией в течение последнего года. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает государственная служба социологии ВЦИОМ.
32% собеседников ведомства Валерия Фёдорова считают, что отношения двух стран ухудшаются. Год назад так отвечали лишь 22% респондентов. Каждый второй россиянин (49%) сегодня считают, что «отношения остаются прежними». 8% считают, что отношения становятся лучше. Год назад позитив видели 14% участников исследования.
На этом фоне растёт число россиян, которые верят в объединение двух стран. Если в 2019 году 18% хотели бы увидеть «объединение двух государств в одно государство на равноправной основе», то сейчас такой союз хотят 22% граждан. Количество респондентов, которые ждут «вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов Российской Федерации», осталось неизменным — 17%.
Количество тех, кто считает, что «объединение не нужно», за прошедший год сократилось с 48% до 43%.
Опрос был проведён 20 августа 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.