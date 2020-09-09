Каждый третий гражданин РФ констатирует ухудшение отношений между Белоруссией и Россией в течение последнего года. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает государственная служба социологии ВЦИОМ.



32% собеседников ведомства Валерия Фёдорова считают, что отношения двух стран ухудшаются. Год назад так отвечали лишь 22% респондентов. Каждый второй россиянин (49%) сегодня считают, что «отношения остаются прежними». 8% считают, что отношения становятся лучше. Год назад позитив видели 14% участников исследования.