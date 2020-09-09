«Не поляк и американец». Лукашенко расколол Майка и Ника

Президент Белоруссии раскрыл подробности перехваченного разговора между Минском и Варшавой.



«Мы развернули эту станцию [радиоэлектронной разведки] в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю», — цитирует 9 сентября Александра Лукашенко «Интерфакс».

По словам белорусского лидера, в разговоре участвуют «не поляк и американец», а «по акценту это американцы».

Лукашенко также настаивает на подлинности диалога.