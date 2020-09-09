Сегодня, 9 сентября, в Петербурге не только аномальные пробки, но и много аварий. Косвенной причиной и того, и другого может быть ночной дождь.

Скользя по мокрому асфальту, автомобили выкатываются с проезжей части, и их останавливает препятствие. «Тренд» задало ночное ДТП на Свердловской набережной, где оба участника смяли ограждение. Ночью же на пересечении Московского проспекта и Малой Митрофаньевской улицы столкнулись, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Mercedes-Benz и редкая Toyota Corolla XLi, после чего последняя протаранила будку у травматологического пункта. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, никто не пострадал.