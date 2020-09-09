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09.09.2020 10:14
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Дождь добавил Петербургу ДТП. Редкая Toyota «припарковалась» в травмпункте, а каршеринг — в яме

Сегодня, 9 сентября, в Петербурге не только аномальные пробки, но и много аварий. Косвенной причиной и того, и другого может быть ночной дождь.

Скользя по мокрому асфальту, автомобили выкатываются с проезжей части, и их останавливает препятствие. «Тренд» задало ночное ДТП на Свердловской набережной, где оба участника смяли ограждение. Ночью же на пересечении Московского проспекта и Малой Митрофаньевской улицы столкнулись, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Mercedes-Benz и редкая Toyota Corolla XLi, после чего последняя протаранила будку у травматологического пункта. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На проспекте Маршала Блюхера, 6, с дороги вылетел каршеринговый автомобиль. Он, как пишут в «ДТП и ЧП», «припарковался» в яме, сбив ограждение.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Ещё один каршеринг столкнулся с автобусом на перекрёстке Невского и Литейного проспектов. Повреждения у машин небольшие, но неудобств соседям по дороге они доставили изрядно. «Ещё сзади один автобус, и проезд в обе стороны стремится к нулю», — жаловались автомобилисты в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Неподалёку на Невском проспекте, у пересечения с Малой Садовой улицей, произошла ещё одна авария, о которой «Фонтанка» уже писала. После столкновения с «Маздой» «Лексус» с абхазскими номерами устремился к тротуару, но пешеходов спас столб.

В утренний час пик пробки в Петербурге сегодня достигли небывалых 7 баллов. Сейчас, по данным «Яндекса» на 10:10, в городе 5 баллов. Самыми загруженными магистралями утром стали шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (8 баллов), Гражданский проспект в центр (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки зафиксированы на внутреннем кольце КАД и вантовом мосту от Мурманского шоссе, на внешнем кольце от Дачного проспекта до Московского шоссе, на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина, на Приморском проспекте и Ушаковской набережной, на Российском путепроводе и Индустриальном проспекте.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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