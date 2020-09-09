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09.09.2020 09:23
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Росприроднадзор наказал судовладельца с Маршалловых островов на 34 млн рублей

Арбитражный суд оценил вред, нанесенный окружающей среде торговым судном Loza, допустившим разлив нефтепродуктов в акватории петербургского порта в прошлом году. Инцидент уже обошелся судовладельцу в 128 млн рублей, но это еще не всё.

Решение о взыскании с зарегистрированной на Маршалловых островах компании Marathi Shipping Ltd. 34,2 млн рублей в пользу Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал 6 сентября. Судья Елена Константинова решила, что такой суммы будет достаточно для компенсации ущерба, причиненного акватории принадлежащим Marathi Shipping Ltd. судном Loza, допустившим аварийный разлив нефтепродуктов при бункеровке в Большом порту Санкт-Петербурга в июне 2019 года. Истец хотел взыскать с судовладельца почти 100 млн рублей, но суд учел, что Marathi Shipping Ltd. расплатилась еще и со спасательной компанией ООО «Контур СПб», которая ликвидировала последствия разлива.

36,5 млн рублей Marathi перечислила «Контуру» добровольно спустя 6 дней после аварии, еще 58 млн должна будет выплатить солидарно судовладельцу и застраховавшей его ирландской компании The Standard club Ireland DAC после того, как вступит в законную силу соответствующее решение арбитражного суда. Обращает внимание, что и первый транш произошел не совсем «добровольно» — после того, как суд арестовал Loza. Впрочем, получившиеся в результате проигрыша обоих процессов почти 128 млн рублей судовладелец с Маршалловых островов должен будет заплатить лишь после того, как оба решения вступят в законную силу.

Аварийный разлив нефтепродуктов при бункеровке мальтийского судна Loza произошел 19 июня 2019 года в районе Угольной гавани. Сначала за ликвидацию последствий взялось ООО «Морская экология», но его сил оказалось недостаточно, когда выяснилось, что капитан аварийного судна в несколько раз занизил реальный объем попавших в акваторию нефтепродуктов. Тогда Администрация морских портов Балтийского моря привлекла к устранению последствий разлива «Контур СПб», после чего и начались судебные процессы.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Ну ок. Одни разлили, другие убрали. Одни заплатили, другие получили за работу (за качество выполнения пока не говорим). Но, откуда вылезло "Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора" - непонятно.
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