Росприроднадзор наказал судовладельца с Маршалловых островов на 34 млн рублей

Арбитражный суд оценил вред, нанесенный окружающей среде торговым судном Loza, допустившим разлив нефтепродуктов в акватории петербургского порта в прошлом году. Инцидент уже обошелся судовладельцу в 128 млн рублей, но это еще не всё.



Решение о взыскании с зарегистрированной на Маршалловых островах компании Marathi Shipping Ltd. 34,2 млн рублей в пользу Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал 6 сентября. Судья Елена Константинова решила, что такой суммы будет достаточно для компенсации ущерба, причиненного акватории принадлежащим Marathi Shipping Ltd. судном Loza, допустившим аварийный разлив нефтепродуктов при бункеровке в Большом порту Санкт-Петербурга в июне 2019 года. Истец хотел взыскать с судовладельца почти 100 млн рублей, но суд учел, что Marathi Shipping Ltd. расплатилась еще и со спасательной компанией ООО «Контур СПб», которая ликвидировала последствия разлива.