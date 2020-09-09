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09.09.2020 09:15
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Чак Норрис попросил якутян не мусорить в лесах. Ослушаться будет сложно

Американский актёр Чак Норрис поздравил жителей Якутска с наступающим Днём города и попросил их бережнее относиться к своей природе. Видео начало распространяться по соцсетям 9 сентября.

«Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу», — сказал актер.

Норрис также попросил якутян беречь себя и пожелал им всего наилучшего.

День города в Якутске отметят 13 сентября. Столице Республики Саха исполнится 388 лет.

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Комментарии (5)

Anatolevich
Чак!!!
Kent_5e4ce28898395
Мог бы ещё почитать газету Копейский рабочий
DMaster
Чаке вообще знает, где находится Якутск? :-)
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