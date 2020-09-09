Американский актёр Чак Норрис поздравил жителей Якутска с наступающим Днём города и попросил их бережнее относиться к своей природе. Видео начало распространяться по соцсетям 9 сентября.



«Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу», — сказал актер.



Норрис также попросил якутян беречь себя и пожелал им всего наилучшего.



День города в Якутске отметят 13 сентября. Столице Республики Саха исполнится 388 лет.

