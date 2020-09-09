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09.09.2020 09:08
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Петербуржцы вытащили из машины скорой помощи оборудование, но не придумали, что с ним делать. Полиция подсказала

Полиция Петербурга раскрыла кражу медоборудования из машины скорой помощи. Подробности 9 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщают в главке, автомобиль с красным крестом обчистили в середине июня. Камеры видеонаблюдения засняли двоих приятелей. По мнению следователей, именно они оставили без начинки медицинский «Форд Транзит». Машина была припаркована на территории станции на Рижском проспекте. В момент преступления внутри никого не было, а задние двери были приоткрыты, чем злоумышленники и воспользовались.

«В перечень похищенного входил аппарат ингаляционного наркоза, аппарат проверки искусственной вентиляции легких, кислородный редуктор, ингалятор и электрокардиограф. Общий ущерб составил около 240 тысяч рублей», — рассказали в главке.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. В результате в отделе оказались двое мужчин, обоим 32 года. Один из них уже ранее осуждался за кражу. Полицейские установили, что непосредственно к хищению причастен несудимый петербуржец. Официально он нигде не работает, подрабатывает курьером. Он написал явку с повинной.

По версии оперативников, в ту ночь мужчины зашли на территорию станции, случайно увидели незакрытые двери кареты скорой помощи и решили забрать оттуда медоборудование. Затем они поделили приборы пополам и унесли к себе домой, где и хранили, пока полицейские всё не изъяли.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (4)

Ярополк
Идиоты
Агроном аэродрома
"аппарат проверки искусственной вентиляции легких" - ээээ?
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