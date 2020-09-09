Два «Пассата» в Ленобласти столкнулись лоб в лоб: неадекватный водитель отправил в больницу своих пассажиров

Не всех пьяных водителей выловили в выходные во время специального рейда ГИБДД. В Ленобласти неадекватный мужчина устроил тяжёлое ДТП, а в Петербурге другого такого же задержали прежде, чем он успел что-то натворить. Как сообщает 9 сентября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, вчера около 19:30 на 22-м километре автодороги Кириши — Будогощь — Смолино (Киришский район), по предварительной информации, мужчина 1984 года рождения на «Фольксвагене Пассате» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1972 года рождения. Тяжёлые травмы получили два неустановленных пассажира из первого «Фольксвагена», их личности выясняются.

Предполагаемый виновник был ранее лишён прав за пьяное вождение. На этот раз от прохождения освидетельствования он отказался. В тот же день в Петербурге задержали молодую женщину на «КИА», которая тоже отказалась от медосвидетельствования. В её машине нашли, предположительно, наркотик: он был спрятан в плюшевом сердце — игрушке, лежащей на заднем сидении. Как сообщает «Дорожный инспектор», инспекторы ДПС ОГИБДД по Центральному району на пересечении Обводного канала и Днепропетровской улицы подали сигнал об остановке водителю «КИА Рио» — женщине 1991 года рождения. Она нажала на газ. Инспекторы бросились в погоню и остановили машину у дома 62 по улице Черняховского. Помимо водителя в салоне находился пассажир — мужчина 1999 года рождения. По словам девушки, именно он подарил ей сердце, в котором следственно-оперативная группа МВД нашла колбы, телефон, трубочки и пакетики с порошком бежевого цвета.

Водитель и пассажир вместе с автомобилем были доставлены в отдел полиции, где их оформили по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Составлены административные материалы за отказ от медосвидетельствования (часть 1 стати 12.26 КоАП РФ) и за неостановку (статья 12.25 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ (хранение наркотиков) — в зависимости от результатов, которые получат эксперты-криминалисты.