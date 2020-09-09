Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября

Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили 9 сентября РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.
"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая, поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована", - отметили в консульстве.
Ранее представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения между Россией и ОАЭ возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19.