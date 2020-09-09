FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 08:34
0
Печать

Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября

Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили 9 сентября РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая, поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована", - отметили в консульстве.

Ранее представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения между Россией и ОАЭ возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний