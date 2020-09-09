Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября

Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили 9 сентября РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая, поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована", - отметили в консульстве.