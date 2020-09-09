«Играла в шашки и доигралась»: на Свердловской БМВ отправила «Рено» в ограждение
Серьёзное ДТП произошло за 10 минут до полуночи на Свердловской набережной, 64, около реки Охта.
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 8 сентября около 23:50 там столкнулись БМВ и «Рено». Травмы средней степени тяжести получила женщина - водитель «Рено».
«БМВ играла в шашки и доигралась, влетела в «Рено», а та в забор на моих глазах. Я на «Газели». Оттормозился», - рассказывает Иван в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчица паблика Яна тоже была свидетельницей аварии: «Да, было жёстко. У «Рено» морда всмятку, у БМВ колесо правое вывернуто. Вероятно, БМВ неслась на большой скорости и на светофоре задела «Рено», ту в забор и развернуло, а «бэха» пролетела через газон и выехала обратно на дорогу. Были на набережной с родителями, когда все произошло».
По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.