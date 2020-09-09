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09.09.2020 07:55
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«Играла в шашки и доигралась»: на Свердловской БМВ отправила «Рено» в ограждение

Серьёзное ДТП произошло за 10 минут до полуночи на Свердловской набережной, 64, около реки Охта.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 8 сентября около 23:50 там столкнулись БМВ и «Рено». Травмы средней степени тяжести получила женщина - водитель «Рено».

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«БМВ играла в шашки и доигралась, влетела в «Рено», а та в забор на моих глазах. Я на «Газели». Оттормозился», - рассказывает Иван в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчица паблика Яна тоже была свидетельницей аварии: «Да, было жёстко. У «Рено» морда всмятку, у БМВ колесо правое вывернуто. Вероятно, БМВ неслась на большой скорости и на светофоре задела «Рено», ту в забор и развернуло, а «бэха» пролетела через газон и выехала обратно на дорогу. Были на набережной с родителями, когда все произошло».

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Комментарии (10)

Zloi_prohozhiy
Очередное не умеющее ездить петушье на БМВ создало массу проблем другим людям
_Igor_
bmw - это не марка машины. Это диагноз.
veteran78
Litl у m. Ты откуда к нам прибыл если считаешь что на Свердловской ночью не с кем в Чапаева сыграть ?
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