Короткие дожди прольются в Петербурге ближе к вечеру, к пятнице похолодает

Циклонический вихрь уносит тепло из Петербурга. К пятнице станет совсем прохладно — 11–13 градусов.

А пока ещё относительно тепло. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 9 сентября воздух в Петербурге прогреется до 16–18 градусов. Дожди будут кратковременными, в конце дня, и есть шанс увидеть солнце.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 9 сентября в Петербурге чаще всего паcмурно, без дождя. Самое холодное 9 сентября было в 1968 году, минус 1 градус, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 23, напоминает «Яндекс».