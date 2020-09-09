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09.09.2020 07:28
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Короткие дожди прольются в Петербурге ближе к вечеру, к пятнице похолодает

Циклонический вихрь уносит тепло из Петербурга. К пятнице станет совсем прохладно — 11–13 градусов.

А пока ещё относительно тепло. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 9 сентября воздух в Петербурге прогреется до 16–18 градусов. Дожди будут кратковременными, в конце дня, и есть шанс увидеть солнце.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 9 сентября в Петербурге чаще всего паcмурно, без дождя. Самое холодное 9 сентября было в 1968 году, минус 1 градус, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 23, напоминает «Яндекс».

10 и 11 сентября тоже ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. В четверг — 14–16 градусов, а в пятницу 13–15 градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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