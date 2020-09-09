Прямая линия с президентом Путиным в этом году отменяется из-за эпидемии коронавируса

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 9 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков



«Проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — заявил Песков ТАСС.



Ежегодная пресс-конференция президента в декабре пока в планах и в нее, по словам Пескова, могут быть добавлены «какие-то элементы прямой линии», чтобы получить обратную связь от граждан из различных регионов.



В мае Песков говорил, что сроки прямой линии с Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал он.