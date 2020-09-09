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09.09.2020 07:21
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Прямая линия с президентом Путиным в этом году отменяется из-за эпидемии коронавируса

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 9 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — заявил Песков ТАСС.

Ежегодная пресс-конференция президента в декабре пока в планах и в нее, по словам Пескова, могут быть добавлены «какие-то элементы прямой линии», чтобы получить обратную связь от граждан из различных регионов.

В мае Песков говорил, что сроки прямой линии с Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал он.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.

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Комментарии (12)

***_555
Фантазии кончились?
Cashmare
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lamer
Вот хотел попросить у него домик в деревне. Видимо - не судьба.
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