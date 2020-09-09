Минобороны показало, как Су-27 перехватил самолеты-разведчики над Балтийским морем
Видео перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем опубликовал телеканал «Звезда» 9 сентября.
На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как истребитель летит рядом со стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США и самолетом-разведчиком «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, после разворота иностранных самолетов от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было.
«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в центре.