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09.09.2020 07:09
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Минобороны показало, как Су-27 перехватил самолеты-разведчики над Балтийским морем

Видео перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем опубликовал телеканал «Звезда» 9 сентября.

На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как истребитель летит рядом со стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США и самолетом-разведчиком «Гольфстрим» ВВС Швеции.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, после разворота иностранных самолетов от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в центре.

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Комментарии (2)

Zmeika
опубликовал телеканал «»
)
Ох уж эти военные... Даже название телеканала - СЕКРЕТНО!
SlawaPiter
Видеорегистратор естественно китайский.
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