Военного историка и офицера ВС РФ приговорили за государственную измену

Московский городской суд признал виновным в госизмене военного историка и офицера запаса Вооруженных сил РФ Андрея Жукова. Он получил 12,5 года строгого режима за передачу секретных сведений за рубеж.

«Жуков с ноября 2010 по январь 2012 года совершил шпионаж — передачу представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну», — сообщила 8 сентября прокуратура Москвы.

Приговор вынес Мосгорсуд. Обвинение требовало для Жукова 17 лет.

Капитан запаса Жуков был арестован летом 2018 года. Вину в госизмене он не признал.