FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 01:04
0
Печать

Военного историка и офицера ВС РФ приговорили за государственную измену

Московский городской суд признал виновным в госизмене военного историка и офицера запаса Вооруженных сил РФ Андрея Жукова. Он получил 12,5 года строгого режима за передачу секретных сведений за рубеж.

«Жуков с ноября 2010 по январь 2012 года совершил шпионаж — передачу представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну», — сообщила 8 сентября прокуратура Москвы.

Приговор вынес Мосгорсуд. Обвинение требовало для Жукова 17 лет.

Капитан запаса Жуков был арестован летом 2018 года. Вину в госизмене он не признал.

Осужденный окончил в начале 2000-х годов Московское высшее военно-командное училище, служил в Подмосковье и на Северном Кавказе. После увольнения из ВС занялся военной историей, увлекался эпохой РККА, плотно общался с пользователями военно-исторических форумов, в том числе зарубежными.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний