"Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж". Сбежавшая в Литву Тихановская поддержала соратницу Колесникову
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вечером 8 сентября в соцсетях поддержала соратницу Марию Колесникову, входящую в руководства так называемого Координационного совета оппозиции , которая якобы порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.
"Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение - это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет", - написала она в Telegram.
Члена президиума Координационного совета Марию Колесникову искали в Белоруссии сутки. Очевидцы сообщали, что 7 сентября у Национального театра её насильно посадили в машину, и до утра 8 сентября была неизвестна её судьба. Утром пограничное ведомство сообщало, что вместе с еще двумя членами КС оппозиции она пыталась уехать на Украину. Однако была задержана. МВД Украины парировало, что «смелая женщина» порвала паспорт, когда её насильно пытались выдворить из республики. Сейчас Колесникова находится на территории одного из погранотрядов Белоруссии.