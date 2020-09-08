"Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж". Сбежавшая в Литву Тихановская поддержала соратницу Колесникову

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вечером 8 сентября в соцсетях поддержала соратницу Марию Колесникову, входящую в руководства так называемого Координационного совета оппозиции , которая якобы порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.

"Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение - это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет", - написала она в Telegram.

