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08.09.2020 21:54
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СКА обыграл на выезде «Торпедо». Команды забили на двоих 10 шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» во вторник, 8 сентября, в Нижнем Новгороде. Армейцы выиграли со счётом 6:4.

У СКА забили Василий Токранов (16 — в большинстве, 28), Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43),Антон Бурдасов (58).

За «Торпедо» отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51 — в большинстве), Джастин Клус (53), Дамир Жафяров (55 — в большинстве).

Это вторая победа СКА в трех стартовых матчах нового сезона. Следующий матч армейцы с Невы проведут 11 сентября в Санкт-Петербурге против «Локомотива» из Ярославля.

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