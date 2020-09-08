СКА обыграл на выезде «Торпедо». Команды забили на двоих 10 шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» во вторник, 8 сентября, в Нижнем Новгороде. Армейцы выиграли со счётом 6:4.
У СКА забили Василий Токранов (16 — в большинстве, 28), Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43),Антон Бурдасов (58).
За «Торпедо» отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51 — в большинстве), Джастин Клус (53), Дамир Жафяров (55 — в большинстве).
Это вторая победа СКА в трех стартовых матчах нового сезона. Следующий матч армейцы с Невы проведут 11 сентября в Санкт-Петербурге против «Локомотива» из Ярославля.