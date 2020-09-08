EgyptAir возобновляет полеты в Россию с 17 сентября

Египетская компания EgyptAir вновь будет летать в Россию с 17 сентября. О возобновлении маршрута между Москвой и североафриканской страной сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Маршрут Москва - Каир EgyptAir будет обслуживать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы запустят с 17 сентября. Для посадки нужно предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сданного не позднее, чем за 72 часа до отправления.

«Аэрофлот» начнёт летать в столицу Египта 9 сентября.