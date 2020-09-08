FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 21:22
0
Печать

EgyptAir возобновляет полеты в Россию с 17 сентября

Египетская компания EgyptAir вновь будет летать в Россию с 17 сентября. О возобновлении маршрута между Москвой и североафриканской страной сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Маршрут Москва - Каир EgyptAir будет обслуживать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы запустят с 17 сентября. Для посадки нужно предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сданного не позднее, чем за 72 часа до отправления.

«Аэрофлот» начнёт летать в столицу Египта 9 сентября.

Из Петербурга улететь в Каир можно будет только через Москву.

С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию - Анталью, Даламан и Бодрум. 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний