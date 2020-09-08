EgyptAir возобновляет полеты в Россию с 17 сентября

Египетская компания EgyptAir вновь будет летать в Россию с 17 сентября. О возобновлении маршрута между Москвой и североафриканской страной сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Маршрут Москва - Каир EgyptAir будет обслуживать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы запустят с 17 сентября. Для посадки нужно предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сданного не позднее, чем за 72 часа до отправления.
«Аэрофлот» начнёт летать в столицу Египта 9 сентября.
Из Петербурга улететь в Каир можно будет только через Москву.
С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию - Анталью, Даламан и Бодрум. 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю).