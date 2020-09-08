Медики не довезли до больницы пострадавшую в купчинском ДТП
Выброшенная из салона «Рено» ударом «Мерседеса» 69-летняя петербурженка умерла по пути в больницу.
О смерти женщины сообщает вечером 8 сентября пресс-служба УГИБДД Петербурга и области: «Пассажир «Рено» скончалась от полученных травм в карете скорой помощи».
Около пяти вечера 8 сентября на пересечении улицы Гашека и Загребского бульвара «Мерседес» протаранил автомобиль «Рено», выполнявший левый поворот. Удар пришелся в заднюю часть машины. 69-летнюю пассажирку выбросило из салона. Вторая, 67-летняя женщина, получила серьезные травмы. 69-летний водитель «Рено» госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.
За рулем «Мерседеса» сидел 20-летний петербуржец.
После смерти женщины полиция возбудит уголовное дело по статье 264 УК о нарушении ПДД.