FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 20:13
19
Печать

Медики не довезли до больницы пострадавшую в купчинском ДТП

Выброшенная из салона «Рено» ударом «Мерседеса» 69-летняя петербурженка умерла по пути в больницу.

О смерти женщины сообщает вечером 8 сентября пресс-служба УГИБДД Петербурга и области: «Пассажир «Рено» скончалась от полученных травм в карете скорой помощи».

Около пяти вечера 8 сентября на пересечении улицы Гашека и Загребского бульвара «Мерседес» протаранил автомобиль «Рено», выполнявший левый поворот. Удар пришелся в заднюю часть машины. 69-летнюю пассажирку выбросило из салона. Вторая, 67-летняя женщина, получила серьезные травмы. 69-летний водитель «Рено» госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

За рулем «Мерседеса» сидел 20-летний петербуржец.

После смерти женщины полиция возбудит уголовное дело по статье 264 УК о нарушении ПДД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

cron
Печально, но Ларгус тоже виноват. Поехал из-за стадного инстинкта, видимо.
Chinalove
Нетрадиционный на мерсе летел больше сотни. Жаль, что вместо КамАЗа ему встретился Рено, очень жаль. Надеюсь, на зоне он проведёт свои лучшие годы.
nady
Тормоз на Рено никакого не убил ехал осторожно, а молодой убийца!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний