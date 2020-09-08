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08.09.2020 18:30
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Впервые за последние годы в Петербург привезли двух виверровых котов

Сотрудники управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух виверровых котов, которые прибыли в Пулково из Сибири.

Как сообщает пресс-служба управления 8 сентября, животные прилетели из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило и после успешного осмотра и проверки документов поедут в Ленобласть к индивидуальному предпринимателю

Виверровая кошка (кошка-рыболов) — обитающая в Южной и Юго-Восточной Азии дикая кошка весом до 15 кг. Отличается тем, что умеет плавать и ловить рыбу.

За последние годы это первый случай прохождения виверровыми котами контроля в аэропорту Пулково.

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